Песков — о низком антирейтинге Путина: Люди чувствуют отдачу от его работы
Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
Низкий антирейтинг президента России Владимира Путина говорит о том, что граждане чувствуют отдачу от его работы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя результаты последнего опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
"Это говорит о том, что президент знает, что он делает, он делает это успешно, россияне чувствуют отдачу от этого", — сказал он.
Говоря о высоком рейтинге российского лидера, представитель Кремля заметил, что эта тенденция достаточно устойчива. По словам Пескова, граждане доверяют президенту и консолидируются вокруг его фигуры. И это чрезвычайно важно.
Напомним, согласно последнему опросу ФОМа, уровень доверия граждан РФ Путину составляет 83%. Об обратном заявило меньшинство — всего 6%.
Ранее Владимир Путин призвал дать россиянам из разных регионов страны одинаковые возможности для развития. По словам главы государства, в этом вопросе важно всё: детские сады, школы, система здравоохранения и условия для запуска предпринимательских инициатив.