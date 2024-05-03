Песков — о низком антирейтинге Путина: Люди чувствуют отдачу от его работы

Низкий антирейтинг президента России Владимира Путина говорит о том, что граждане чувствуют отдачу от его работы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя результаты последнего опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

"Это говорит о том, что президент знает, что он делает, он делает это успешно, россияне чувствуют отдачу от этого", — сказал он.

Говоря о высоком рейтинге российского лидера, представитель Кремля заметил, что эта тенденция достаточно устойчива. По словам Пескова, граждане доверяют президенту и консолидируются вокруг его фигуры. И это чрезвычайно важно.

Напомним, согласно последнему опросу ФОМа, уровень доверия граждан РФ Путину составляет 83%. Об обратном заявило меньшинство — всего 6%.