Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 10:05

Песков — о низком антирейтинге Путина: Люди чувствуют отдачу от его работы

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Низкий антирейтинг президента России Владимира Путина говорит о том, что граждане чувствуют отдачу от его работы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя результаты последнего опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

"Это говорит о том, что президент знает, что он делает, он делает это успешно, россияне чувствуют отдачу от этого", — сказал он.

Опрос показал рост доверия россиян Путину
Опрос показал рост доверия россиян Путину

Говоря о высоком рейтинге российского лидера, представитель Кремля заметил, что эта тенденция достаточно устойчива. По словам Пескова, граждане доверяют президенту и консолидируются вокруг его фигуры. И это чрезвычайно важно.

Напомним, согласно последнему опросу ФОМа, уровень доверия граждан РФ Путину составляет 83%. Об обратном заявило меньшинство — всего 6%.

Путин наградил медалями подростков, спасавших людей во время теракта в "Крокусе"
Путин наградил медалями подростков, спасавших людей во время теракта в "Крокусе"

Ранее Владимир Путин призвал дать россиянам из разных регионов страны одинаковые возможности для развития. По словам главы государства, в этом вопросе важно всё: детские сады, школы, система здравоохранения и условия для запуска предпринимательских инициатив.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров