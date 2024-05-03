В Краснодаре выписали мальчика, которому пришили откушенную псом часть лица

В Краснодаре из больницы выписали четырёхлетнего мальчика из Карачаево-Черкесии, которому за одну операцию пришили откушенные собакой нос, губы и щёки. Об этом сообщил проводивший операцию хирург Алексей Дикарёв, добавив, что ребёнок находится в стабильном состоянии.

"Сегодня Александр выписан из краснодарской детской краевой больницы и едет домой. В стабильном состоянии. С восстановленными возможностями дышать через носик и питаться и пить воду, как едят и пьют все дети. Говорит, дома ждут "длузья" и "Силёзка", с которым они катаются на велосипедах", — написал медик в своём телеграм-канале.

Вернувшись домой, мальчик пройдёт подготовку, необходимую для проведения кожной пластики, — это стандартная, но всё же, по словам специалиста, хирургическая процедура. Дикарёв отметил, что реплантат у мальчика уже прижился на 95%, а оставшиеся 5% будут выполнены через несколько недель. Хирург пояснил, что обязательно примет участие в этом.