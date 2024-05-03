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Российский теннисист Рублёв вышел в финал "Мастерса" в Мадриде

3 мая, 16:05
Российский теннисист Андрей Рублёв в матче 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" против американца Тейлора Фрица. Фото © ТАСС / EPA

Российский теннисист Андрей Рублёв в матче 1/2 финала турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" против американца Тейлора Фрица. Фото © ТАСС / EPA

Теннисист Андрей Рублёв пробился в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Мадриде. В полуфинале россиянин обыграл американца Тейлора Фрица.

Матч закончился со счётом 6:4, 6:3 в пользу Рублёва. В финале наш теннисист сыграет с победителем встречи между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и чехом Иржи Легечкой.

26-летний Андрей Рублёв является восьмой ракеткой мира. В его активе 15 побед на турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде, золото Олимпиады в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, а также Кубок Дэвиса и Кубок ATP в составе российской команды.

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А в феврале нынешнего года Рублёв одержал победу на выставочном турнире серии Ultimate Tennis Showdown в Осло. В финале россиянин обыграл австралийца Алекса де Минаура.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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