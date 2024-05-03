Уехавшие за границу украинцы переводят на родину всё меньше денег. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Так, в январе – марте этого года общий объём денежных переводов, поступивших на Украину из-за рубежа, сократился на 8,7% и составил 2,63 миллиарда долларов. Такая тенденция, к слову, наметилась с началом спецоперации (СВО). Если в первом квартале 2022-го объём переводов составлял 3,28 миллиарда долларов, то через год он уменьшился до 2,88 миллиарда.

По мнению аналитиков, причиной этого мог стать выезд семей трудовых мигрантов за рубеж, из-за чего им стало попросту некому перечислять деньги на родину. При этом эксперты прогнозируют дальнейшее снижение этого показателя.

Недавно стало известно, что МИД Украины временно запретил оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, которые покинули Незалежную. Также отныне запрещена пересылка их паспортов и загранпаспортов в зарубежные диппредставительства. Доступной остаётся только услуга по оформлению документов для возвращения на родину. Сколько будет действовать запрет, неизвестно.