Финляндия игнорирует запросы РФ о задержании российских студентов

Министерство иностранных дел Финляндии не отвечает на ноту российского посольства с просьбой выйти на связь с задержанными в городе Каяани россиянами. По словам дипломатов, 30 апреля правоохранители остановили там троих граждан РФ: двух парней и девушку, являющихся студентами местного колледжа.

Согласно информации местных СМИ, их подозревают в вывозе за рубеж товаров двойного назначения. 3 мая суд арестовал россиян и установил срок выдвижения обвинений до 16 августа. Примечательно, что само заседание проходило в закрытом режиме.

"Посольство [РФ в Финляндии] потребовало от финских правоохранительных органов сведений о причинах произошедшего и возможности установления контактов сотрудников нашего консульского отдела с задержанными. Все запросы посольства в нарушение положений двусторонней консульской конвенции пока остаются без ответа", — отметили в дипмиссии в беседе с ТАСС, добавив, что пока общаются с близкими задержанных.

Гражданам РФ грозит от четырёх месяцев до четырёх лет заключения.