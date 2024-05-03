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3 мая, 17:53

Финляндия игнорирует запросы РФ о задержании российских студентов

Посольство РФ: Финляндия не отвечает на запросы о задержании россиян в Каяани

Министерство иностранных дел Финляндии не отвечает на ноту российского посольства с просьбой выйти на связь с задержанными в городе Каяани россиянами. По словам дипломатов, 30 апреля правоохранители остановили там троих граждан РФ: двух парней и девушку, являющихся студентами местного колледжа.

Согласно информации местных СМИ, их подозревают в вывозе за рубеж товаров двойного назначения. 3 мая суд арестовал россиян и установил срок выдвижения обвинений до 16 августа. Примечательно, что само заседание проходило в закрытом режиме.

"Посольство [РФ в Финляндии] потребовало от финских правоохранительных органов сведений о причинах произошедшего и возможности установления контактов сотрудников нашего консульского отдела с задержанными. Все запросы посольства в нарушение положений двусторонней консульской конвенции пока остаются без ответа", — отметили в дипмиссии в беседе с ТАСС, добавив, что пока общаются с близкими задержанных.

Гражданам РФ грозит от четырёх месяцев до четырёх лет заключения.

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Ранее эксперт объяснил, почему в Финляндии на самом деле заговорили о "закрытии" РФ доступа к Калининграду. По его словам, местные политики пытаются набрать очки за счёт русофобских высказываний.

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ТАСС / DPA

Никита Осипов
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