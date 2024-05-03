В России ввели временный запрет на экспорт сахара
Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара до 31 августа
Правительство России вводит временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Об этом сообщается в телеграм-канале российского кабмина.
"Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года", — говорится в сообщении.
При этом поставки сахара будут возможны в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС): в Армению — 28 тысяч тонн, в Белоруссию — пять тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, в Киргизию — 28,5 тысячи тонн. Как пояснили в кабмине, данное решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка.
Ранее Life.ru писал, что Литва спустя полгода возобновила импорт российского зерна. Всего страны – участницы Евросоюза за февраль этого года приобрели у РФ 92,6 тысячи тонн зерновых культур. Стоимость этих товаров оценивается в 16,9 миллиона евро.
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