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3 мая, 17:47

В России ввели временный запрет на экспорт сахара

Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт сахара до 31 августа

Правительство России вводит временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы. Об этом сообщается в телеграм-канале российского кабмина.

"Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года", — говорится в сообщении.

При этом поставки сахара будут возможны в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС): в Армению — 28 тысяч тонн, в Белоруссию — пять тысяч тонн, в Казахстан — 120 тысяч тонн, в Киргизию — 28,5 тысячи тонн. Как пояснили в кабмине, данное решение направлено на поддержание стабильности внутреннего продовольственного рынка.

Ранее Life.ru писал, что Литва спустя полгода возобновила импорт российского зерна. Всего страны – участницы Евросоюза за февраль этого года приобрели у РФ 92,6 тысячи тонн зерновых культур. Стоимость этих товаров оценивается в 16,9 миллиона евро.


Россия обновила рекорд экспорта зерна
Россия обновила рекорд экспорта зерна
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Исакова
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