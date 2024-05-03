В РПЦ призвали к духовному просвещению молодёжи после сожжения Библии
Сожжение на Ставрополье группой подростков Библии является следствием невоспитанности и религиозной неграмотности. Об этом заявил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), призвав бросить все силы для духовно-нравственного просвещения молодёжи.
Митрополит подчеркнул, что совершённый в Великую пятницу кощунственный поступок возмутил православных верующих края. Он убеждён, что это нарушение является результатом невоспитанности и полной религиозной неграмотности нашего подрастающего поколения.
"Будем ли мы после этого ещё дискутировать над вопросом, вводить ли нам "Основы духовно-нравственной культуры народов России" для школьников с 5-го по 9-й классы? В настоящее время нам необходимо бросить все усилия на духовно-нравственное просвещение нашего подрастающего поколения", — заявил священнослужитель.
Напомним, что накануне в социальных сетях появилось видео, на котором группа людей сжигает Новый Завет. Героями ролика оказались трое уроженцев Ставрополья, причём совершеннолетия достиг только один из них. Все они задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело. После своего ужасного поступка нарушители публично извинились перед верующими и заверили, что такого больше никогда не повторится.
Агентство "Москва" / Александр Авилов