В РПЦ призвали к духовному просвещению молодёжи после сожжения Библии

Сожжение на Ставрополье группой подростков Библии является следствием невоспитанности и религиозной неграмотности. Об этом заявил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский), призвав бросить все силы для духовно-нравственного просвещения молодёжи.

Митрополит подчеркнул, что совершённый в Великую пятницу кощунственный поступок возмутил православных верующих края. Он убеждён, что это нарушение является результатом невоспитанности и полной религиозной неграмотности нашего подрастающего поколения.

"Будем ли мы после этого ещё дискутировать над вопросом, вводить ли нам "Основы духовно-нравственной культуры народов России" для школьников с 5-го по 9-й классы? В настоящее время нам необходимо бросить все усилия на духовно-нравственное просвещение нашего подрастающего поколения", — заявил священнослужитель.