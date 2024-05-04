Водителя грузовика, протаранившего ворота Посольства РФ в Дублине, частично оправдали
RTE: Мужчину, протаранившего ворота Посольства РФ в Ирландии, частично оправдали
Суд присяжных частично оправдал мужчину, влетевшего на грузовике в ворота Посольства России в Ирландии. Как сообщает местное издание RTE, водитель полностью оправдан по обвинению в опасном вождении.
Издание сообщает, что жюри присяжных Окружного уголовного суда ирландской столицы единогласным решением оправдало 51-летнего Дезмонда Уизли по обвинению в опасном вождении. При этом присяжные не смогли прийти к единому вердикту по поводу второго пункта обвинения — о нанесении преступного ущерба. Заседание по этому вопросу пройдёт 16 мая.
Напомним, что в марте 2022 года мужчина на грузовике протаранил ворота Посольства России в Дублине. Инцидент произошёл в присутствии сотрудников городской полиции, которые в тот момент находились рядом и бездействовали. В результате произошедшего никто не пострадал.
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