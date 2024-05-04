Минобороны Украины пришлось объясняться за "исчезновение" Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров с конца апреля этого года находился в командировке. Именно по этой причине документы украинского оборонного ведомства в этот период подписывал его заместитель Иван Гаврилюк, пишет УНИАН.

В самом МО Украины подтвердили, что глава ведомства в конце апреля находился в командировке. При этом вернулся ли Умеров к выполнению своих обязанностей — не уточняется.