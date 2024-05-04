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4 мая, 02:52

Минобороны Украины пришлось объясняться за "исчезновение" Умерова

МО Украины объяснило подпись зама в приказе ведомства командировкой Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Министр обороны Украины Рустем Умеров с конца апреля этого года находился в командировке. Именно по этой причине документы украинского оборонного ведомства в этот период подписывал его заместитель Иван Гаврилюк, пишет УНИАН.

"Приказы Министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк. Причём в статусе временно исполняющего обязанности министра обороны", — сообщает агентство.

В самом МО Украины подтвердили, что глава ведомства в конце апреля находился в командировке. При этом вернулся ли Умеров к выполнению своих обязанностей — не уточняется.

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Ранее также стало известно, что главу Минобороны Украины Рустема Умерова могут отправить в отставку и назначить на должность министра по инфраструктуре. Напомним, Умеров стал министром обороны Украины в сентябре 2023 года. Он сменил на этом посту Алексея Резникова, которого ряд общественных организаций и СМИ Незалежной критиковал за коррупцию в армии.

Оксана Попова
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