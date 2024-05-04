В Сербии рассказали о пилоте-герое, который спас младшего товарища и пал в неравном бою с НАТО

25 лет назад сербский военный лётчик Миленко Павлович встретил героическую смерть в неравной схватке сразу с несколькими истребителями НАТО, силы которого вторглись на территорию Югославии в 1999 году. О том, какой это был человек, рассказали действующие военнослужащие ВВС Сербии в беседе с РИА "Новости".

Полковник Миленко Павлович командовал 204-м истребительным полком ВВС и ПВО Югославии. 4 мая 1999 года он остановил младшего коллегу-пилота, который собирался совершить боевой вылет, сел вместо него за штурвал МиГ-29 и один отправился с аэродрома под Белградом навстречу звену самолётов НАТО. Авиация альянса бомбила родной город полковника Валево, в центре которого располагалось оборонное предприятие "Крушик".

Число самолётов в группе НАТО, судя по сообщениям из разных источников, могло достигать полутора десятков машин. Примерно в 12:45 МиГ-29 Павловича был подбит тремя ракетами звена F-16 нидерландских ВВС. Пилот погиб в небе, в его честь в Валеве и родном селе Горне Црнилево установили памятник с мемориалом, кроме того, лётчик посмертно удостоился ордена "За храбрость" и ордена святого Николая. Также его имя получили улица и крупный военный аэродром в городе Батайнице под Белградом.