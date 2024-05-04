В Сербии рассказали о пилоте-герое, который спас младшего товарища и пал в неравном бою с НАТО
В Сербии напомнили о лётчике Павловиче, погибшем в бою с F-16 НАТО 25 лет назад
Полковник ВВС Югославии Миленко Павлович, погибший в схватке с несколькими F-16 НАТО 4 мая 1999 года. Обложка © X / ScherbDep
25 лет назад сербский военный лётчик Миленко Павлович встретил героическую смерть в неравной схватке сразу с несколькими истребителями НАТО, силы которого вторглись на территорию Югославии в 1999 году. О том, какой это был человек, рассказали действующие военнослужащие ВВС Сербии в беседе с РИА "Новости".
Полковник Миленко Павлович командовал 204-м истребительным полком ВВС и ПВО Югославии. 4 мая 1999 года он остановил младшего коллегу-пилота, который собирался совершить боевой вылет, сел вместо него за штурвал МиГ-29 и один отправился с аэродрома под Белградом навстречу звену самолётов НАТО. Авиация альянса бомбила родной город полковника Валево, в центре которого располагалось оборонное предприятие "Крушик".
Число самолётов в группе НАТО, судя по сообщениям из разных источников, могло достигать полутора десятков машин. Примерно в 12:45 МиГ-29 Павловича был подбит тремя ракетами звена F-16 нидерландских ВВС. Пилот погиб в небе, в его честь в Валеве и родном селе Горне Црнилево установили памятник с мемориалом, кроме того, лётчик посмертно удостоился ордена "За храбрость" и ордена святого Николая. Также его имя получили улица и крупный военный аэродром в городе Батайнице под Белградом.
"Он очень профессионально относился ко всем и как великолепный пилот вёл себя, и пользовался исключительным авторитетом среди нас — младших пилотов. <...> Так было и 4 мая, когда ожидалась большая группа неприятельских самолётов в нашем небе. Было принято решение о вылете нашего самолёта. В тот момент полковник Павлович был на дежурстве, оказался очень близко к дежурному самолёту и принял решение, что он полетит вместо младшего коллеги", — рассказал об отважном пилоте заместитель командующего ВВС и ПВО Сербии генерал-майор Бране Крняйич, который будучи ещё курсантом запомнил Павловича, занявшего первое место на соревнованиях среди пилотов истребителей.
Ранее российский лидер Владимир Путин сказал, что бомбардировки, которым НАТО 25 лет назад подвергло Югославию, стали огромной трагедией. Президент Российской Федерации также указал на то, что своим решением страны Запада собственноручно разожгли огонь войны в самом сердце Европы.