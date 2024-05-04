В Берлине вторые сутки полыхает военный завод, где производят системы ПВО для Украины
Пожар на заводе Diehl в Берлине не могут потушить вторые сутки
Пожар на заводе Diehl в Берлине. Обложка © X / MasterGuru
В Берлине вторые сутки не могут потушить пожар на заводе Diehl, где производят системы ПВО, в том числе для Украины. Об этом сообщили в немецкой газете B.Z со ссылкой на пресс-службу пожарных. Согласно оценке специалистов, борьба с огнём может затянуться на весь сегодняшний день.
Пожар на заводе Diehl в Берлине. Видео © X / MasterGuru
"В субботу утром около 50 пожарных всё ещё находились на рабочем месте, сообщил пресс-секретарь. По его словам, работы по тушению, вероятно, будут продолжаться в течение всей субботы", — отметили в издании.
Часть немецкой столицы до сих пор остаётся под куполом ядовитого дыма. Власти призывают местных жителей не открывать окна в домах, а также объезжать этот район.
Напомним, 3 мая в Берлине загорелось предприятие оборонно-промышленной компании Diehl. Оно занимается производством ПВО. Представители концерна заявили, что пожар не повлиял на работу завода, в том числе создание ПВО IRIS-T. Такое вооружение поставляется на Украину.