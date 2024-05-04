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4 мая, 13:26

В Берлине вторые сутки полыхает военный завод, где производят системы ПВО для Украины

Пожар на заводе Diehl в Берлине не могут потушить вторые сутки

Пожар на заводе Diehl в Берлине. Обложка © X / MasterGuru

Пожар на заводе Diehl в Берлине. Обложка © X / MasterGuru

В Берлине вторые сутки не могут потушить пожар на заводе Diehl, где производят системы ПВО, в том числе для Украины. Об этом сообщили в немецкой газете B.Z со ссылкой на пресс-службу пожарных. Согласно оценке специалистов, борьба с огнём может затянуться на весь сегодняшний день.

Пожар на заводе Diehl в Берлине. Видео © X / MasterGuru

"В субботу утром около 50 пожарных всё ещё находились на рабочем месте, сообщил пресс-секретарь. По его словам, работы по тушению, вероятно, будут продолжаться в течение всей субботы", — отметили в издании.

Часть немецкой столицы до сих пор остаётся под куполом ядовитого дыма. Власти призывают местных жителей не открывать окна в домах, а также объезжать этот район.

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Напомним, 3 мая в Берлине загорелось предприятие оборонно-промышленной компании Diehl. Оно занимается производством ПВО. Представители концерна заявили, что пожар не повлиял на работу завода, в том числе создание ПВО IRIS-T. Такое вооружение поставляется на Украину.

Александра Мышляева
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