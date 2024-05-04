В Берлине вторые сутки полыхает военный завод, где производят системы ПВО для Украины

В Берлине вторые сутки не могут потушить пожар на заводе Diehl, где производят системы ПВО, в том числе для Украины. Об этом сообщили в немецкой газете B.Z со ссылкой на пресс-службу пожарных. Согласно оценке специалистов, борьба с огнём может затянуться на весь сегодняшний день.

Пожар на заводе Diehl в Берлине. Видео © X / MasterGuru

"В субботу утром около 50 пожарных всё ещё находились на рабочем месте, сообщил пресс-секретарь. По его словам, работы по тушению, вероятно, будут продолжаться в течение всей субботы", — отметили в издании.