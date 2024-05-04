Суд Афин оправдал журналиста Аликакоса, раскрывшего тайну Благодатного огня

Суд в Афинах вынес оправдательный приговор греческому журналисту Димитрису Аликакосу, который публично разоблачил церемонию схождения Благодатного огня в Иерусалиме. Соответствующее решение принято судом 29 марта, следует из публикаций издания Greek City Times.

В 2018 году журналист отправился в Иерусалим, где хотел изучить древний ритуал схождения Благодатного огня. Уже там он проинтервьюировал нескольких священнослужителей, в частности храма Гроба Господня архиепископа Исидора, который был ответственным за необходимые для священного действа предметы — несущие Благодатный огонь свечи.

Священник в разговоре сообщил достаточно неприглядную правду о процедуре — выяснилось, что Благодатный огонь берётся из самой обычной зажигалки. Их беседа стала частью книги "Искупление. Дело о Благодатном огне" за авторством Аликакоса, которая увидела свет в 2019 году. В ответ на публикацию патриархат Иерусалима подал на журналиста иск, обвинив того в клевете и потребовав удаления видео с Исидором из публичного доступа.