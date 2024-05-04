Гладков: Беспилотники ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области

В Белгородской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. Пострадавших нет", — написал Гладков в своём телеграм-канале.