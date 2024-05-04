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4 мая, 14:26

Гладков: Беспилотники ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области

В Белгородской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. Пострадавших нет", — написал Гладков в своём телеграм-канале.

Кроме того, добавил губернатор, в населённом пункте повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы уже находятся на месте и работают над устранением последствий атаки.

Российская ПВО за день уничтожила четыре украинских дрона под Белгородом
Российская ПВО за день уничтожила четыре украинских дрона под Белгородом

Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать территорию Белгородской области. Два вражеских БПЛА сбили в небе над регионом ВС РФ. Тем временем в Белгороде прогремел взрыв. Сообщается о пяти пострадавших.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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