Гладков: Беспилотники ВСУ обстреляли село Муром Белгородской области
В Белгородской области Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли село Муром. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА. Пострадавших нет", — написал Гладков в своём телеграм-канале.
Кроме того, добавил губернатор, в населённом пункте повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады и оперативные службы уже находятся на месте и работают над устранением последствий атаки.
Ранее Life.ru писал, что российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать территорию Белгородской области. Два вражеских БПЛА сбили в небе над регионом ВС РФ. Тем временем в Белгороде прогремел взрыв. Сообщается о пяти пострадавших.
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