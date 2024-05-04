Харьковский завод загорелся после очередного "удара возмездия"
Мэр Харькова Терехов сообщил о пожаре на предприятии после "прилёта"
В Харькове загорелся завод после "прилёта". Обложка © Freepik
В Харькове произошёл пожар на предприятии после того, как в городе были зафиксированы "прилёты". Об этом сообщил в телеграм-канале градоначальник Игорь Терехов.
"В результате прилёта — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района", — уточнил он.
Напомним, украинское издание "Политика страны" сообщило, что в нескольких городах Незалежной прогремели взрывы. В частности, речь идёт о Харькове, Одессе и Николаевской области. А Воздушные силы Украины заявили о движении скоростной цели на Киев, над столицей звучали сирены.