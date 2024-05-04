Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Харьковский завод загорелся после очередного "удара возмездия"

Мэр Харькова Терехов сообщил о пожаре на предприятии после "прилёта"

4 мая, 14:28
В Харькове загорелся завод после "прилёта". Обложка © Freepik

В Харькове загорелся завод после "прилёта". Обложка © Freepik

В Харькове произошёл пожар на предприятии после того, как в городе были зафиксированы "прилёты". Об этом сообщил в телеграм-канале градоначальник Игорь Терехов.

"В результате прилёта — сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района", — уточнил он.

Минобороны показало видео уничтожения самого современного немецкого ЗРК под Харьковом
Минобороны показало видео уничтожения самого современного немецкого ЗРК под Харьковом

Напомним, украинское издание "Политика страны" сообщило, что в нескольких городах Незалежной прогремели взрывы. В частности, речь идёт о Харькове, Одессе и Николаевской области. А Воздушные силы Украины заявили о движении скоростной цели на Киев, над столицей звучали сирены.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!