В Брянске несовершеннолетнего арестовали на два месяца по делу о терроризме

В Брянске на два месяца заключили под стражу несовершеннолетнего по обвинению в терроризме. Об этом информирует Советский районный суд города.

"Третьего мая Советский районный суд города Брянска рассмотрел ходатайство Следственного управления Следственного комитета РФ по Брянской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации)", — сообщается на официальном сайте органа.

Известно, что противоправные действия фигуранта были выявлены сотрудниками УФСБ России по Брянской области. Суд удовлетворил ходатайство, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 1 июля 2024 года. Постановление в законную силу не вступило, сообщили в суде.

Как уже рассказывал Life.ru, в Брянске за участие в террористической организации задержали 15-летнего школьника, который был завербован террористическим легионом "Свобода России"* в марте этого года. Юноша по приказу украинских кураторов снимал фото и записывал видео с расположением важных объектов городской инфраструктуры.

Ранее в Москве за пропаганду терроризма задержали 16-летнего подростка. Он размещал в публичном канале в мессенджере "Телеграм" комментарии с призывами к пропаганде терроризма на территории России. Дома у него прошли обыски, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.