Пятый за день украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

"4 мая около 17:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области" , — уточнили в министерстве.

Это пятый сбитый над регионом беспилотник ВСУ за день. Утром российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать территорию Белгородской области. Два вражеских БПЛА сбили в небе над регионом ВС РФ. Позже село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА, оба были сбиты.