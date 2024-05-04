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4 мая, 14:58

Пятый за день украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили очередной беспилотник ВСУ над Белгородской областью. Речь идёт о дроне самолётного типа, сообщили в Минобороны России.

"4 мая около 17:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен над территорией Белгородской области", — уточнили в министерстве.

Взрыв прогремел в Белгороде
Взрыв прогремел в Белгороде

Это пятый сбитый над регионом беспилотник ВСУ за день. Утром российские средства ПВО пресекли попытку киевского режима атаковать территорию Белгородской области. Два вражеских БПЛА сбили в небе над регионом ВС РФ. Позже село Муром Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью двух БПЛА, оба были сбиты.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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