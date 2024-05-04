Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 18:39

Частицу Благодатного огня из Иерусалима доставили в Россию

Частица Благодатного огня доставлена из Иерусалима в Россию. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своём официальном телеграм-канале.

Частицу Благодатного огня из Иерусалима доставили в Россию. Видео © Telegram / Вениамин Кондратьев

"Благодатный огонь прибыл на Кубань. Лампадки со священным огнём отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений", — написал глава региона.

В Иерусалиме усилены меры безопасности в ожидании схождения Благодатного огня
В Иерусалиме усилены меры безопасности в ожидании схождения Благодатного огня

Благодатный огонь сошёл накануне Пасхи в Иерусалиме в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова), после чего его специальной делегацией отправили в Россию. Каждый год лампады со священным пламенем доставляют в разные уголки мира. Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова, он не обжигает кожу, люди им умываются в знак очищения и победы жизни над смертью.

Обложка ©

Telegram / Вениамин Кондратьев

Николь Вербер
  • Новости
  • Религия
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров