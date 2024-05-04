Частицу Благодатного огня из Иерусалима доставили в Россию

"Благодатный огонь прибыл на Кубань. Лампадки со священным огнём отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений", — написал глава региона.

Благодатный огонь сошёл накануне Пасхи в Иерусалиме в храме Гроба Господня (храме Воскресения Христова), после чего его специальной делегацией отправили в Россию. Каждый год лампады со священным пламенем доставляют в разные уголки мира. Благодатный огонь символизирует свет Воскресения Христова, он не обжигает кожу, люди им умываются в знак очищения и победы жизни над смертью.