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Регион
4 мая, 20:10

Правительство постановило создать комиссию по борьбе с нелегальной занятостью

Правительство России постановило создать межведомственную комиссию регионов РФ, чтобы бороться с нелегальной занятостью. Об этом говорится на официальном сайте кабмина.

"Правительство Российской Федерации постановляет: утвердить прилагаемое Положение о создании и деятельности межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации по противодействию нелегальной занятости", — сказано в документе.

Задачей комиссии станет контроль результатов работы по борьбе с нелегальной занятостью.

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Ранее Life.ru сообщал, что уровень безработицы в России в марте этого года составил 2,7%, снова обновив исторический минимум. Согласно данным Росстата, за данный период число безработных упало до 2,026 миллиона граждан. Средний возраст нетрудоустроенных россиян составил 38,8 года. А среди молодёжи безработица за три года уменьшилась более чем в полтора раза — до 5,1%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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