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27 апреля, 18:12

Уровень безработицы в России в марте обновил исторический минимум

Росстат: В России уровень безработицы в марте составил 2,7%

Уровень безработицы в России в марте текущего года составил 2,7%, снова обновив исторический минимум. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

"В марте 2024 года два миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше составил 2,7% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в материалах ведомства.

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Предыдущий исторический минимум был зафиксирован в феврале 2024 года, когда безработица опустилась до 2,8%. Согласно приведённым данным, в марте число безработных упало до 2,026 миллиона граждан. Средний возраст нетрудоустроенных россиян составил 38,8 года.

Также Росстат сообщил о снижении доли соотечественников, чьи денежные доходы ниже границы бедности. В 2023 году соответствующий показатель составил 8,5% против 9% годом ранее. Самые низкие уровни бедности в 2023 году были зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе (3,6%), Санкт-Петербурге (4,4%), Москве (4,5%) и Татарстане (4,6%). Самые высокие — в Ингушетии (27,7%), Карачаево-Черкесии (23,5%) и Туве (20,6%).

А ранее Life.ru рассказывал, что безработица среди молодёжи за три года уменьшилась более чем в полтора раза — до 5,1%. По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, ситуация с трудоустройством заметно улучшилась среди молодых людей до 24 лет — одной из самых сложных возрастных категорий.

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TACC / Владимир Гердо

Наталья Исакова
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