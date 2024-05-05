Россия объявила о разрыве всех межгосударственных связей с тремя соседями

Россия никогда не стремилась разорвать дипломатические отношения с Литвой, Эстонией и Латвией, однако из-за их враждебной линии все межгосударственные связи со странами Прибалтики уже оказались прекращены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о вероятности полного разрыва отношений с этими государствами.

"Россия никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений с другими странами, стремясь сохранить возможность для диалога", — сказала представитель МИД РИА "Новости".