Россия объявила о разрыве всех межгосударственных связей с тремя соседями
Захарова указала на разрыв всех межгосударственных связей со странами Прибалтики
Россия никогда не стремилась разорвать дипломатические отношения с Литвой, Эстонией и Латвией, однако из-за их враждебной линии все межгосударственные связи со странами Прибалтики уже оказались прекращены. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос о вероятности полного разрыва отношений с этими государствами.
"Россия никогда не выступает инициатором разрыва дипломатических отношений с другими странами, стремясь сохранить возможность для диалога", — сказала представитель МИД РИА "Новости".
Захарова обратила внимание на шаги "недружественных государств" в направлении того, чтобы осложнить нормальное взаимодействие с Москвой. По её словам, прибалты особо преуспели на этом пути. Дипломат заключила, что из-за открыто враждебной линии Литвы, Эстонии и Латвии разорваны все межгосударственные, межведомственные, региональные и отраслевые связи с Россией.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня пообещала создание железного занавеса между Россией и Прибалтикой. При этом она не уточнила, что из себя будет представлять эта разделительная линия. А в Госдуме ответили, что железный занавес между Россией и прибалтийскими государствами уже сейчас становится реальностью.
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