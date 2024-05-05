Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

В Киево-Печерскую лавру привезли Благодатный огонь из храма Гроба Господня

5 мая, 09:42
В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь. Видео © Telegram / УПЦ

В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь. Видео © Telegram / УПЦ

В Киево-Печерскую лавру доставили частичку Благодатного огня, который накануне сошёл в Храме Гроба Господня (Воскресения Христова) в Иерусалиме. Кадрами поделилась каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в своём телеграм-канале.

В Киево-Печерскую лавру доставили Благодатный огонь. Видео © Telegram / УПЦ

"Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме прибыл в Киево-Печерскую лавру. Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздал Святой Свет верующим", — говорится в тексте.

Силовики Израиля задержали греческого полицейского при схождении Благодатного огня
Силовики Израиля задержали греческого полицейского при схождении Благодатного огня

Напомним, 5 мая православные отмечают Пасху. Накануне этого дня в Иерусалиме в храме Гроба Господня по традиции сошёл Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христова. Лампады со священным пламенем доставляют в разные уголки мира. Специальной делегацией огонь отправили и в Россию.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!