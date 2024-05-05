В Киево-Печерскую лавру привезли Благодатный огонь из храма Гроба Господня
В Киево-Печерскую лавру доставили частичку Благодатного огня, который накануне сошёл в Храме Гроба Господня (Воскресения Христова) в Иерусалиме. Кадрами поделилась каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в своём телеграм-канале.
"Благодатный огонь из Храма Воскресения Христова в Иерусалиме прибыл в Киево-Печерскую лавру. Блаженнейший Митрополит Онуфрий раздал Святой Свет верующим", — говорится в тексте.
Напомним, 5 мая православные отмечают Пасху. Накануне этого дня в Иерусалиме в храме Гроба Господня по традиции сошёл Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христова. Лампады со священным пламенем доставляют в разные уголки мира. Специальной делегацией огонь отправили и в Россию.