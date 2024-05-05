В Киево-Печерскую лавру привезли Благодатный огонь из храма Гроба Господня

В Киево-Печерскую лавру доставили частичку Благодатного огня, который накануне сошёл в Храме Гроба Господня (Воскресения Христова) в Иерусалиме. Кадрами поделилась каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) в своём телеграм-канале.