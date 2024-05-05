Силовики Израиля задержали греческого полицейского при схождении Благодатного огня

Израильские силовики "повязали" охранника греческого генконсула прямо в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время церемонии схождения Благодатного огня. Об этом сообщил портал neostrategy.gr.

При схождении Благодатного огня был задержан греческий полицейский. Видео © X / Suppressed News.

"Арест случился на глазах у сотен паломников, а также греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Йоргосом Коцирасом. Но никто из них не выразил протеста, как и официальные Афины", — информировал портал.

Греческая оппозиция была возмущена и потребовала объяснений. МИД страны заверил, что разберётся в случившемся. Благодаря вмешательству греческого ведомства задержанного полицейского освободили.