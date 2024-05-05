Силовики Израиля задержали греческого полицейского при схождении Благодатного огня
Neostrategy.gr: В храме Гроба Господня был задержан греческий полицейский
Израильские силовики "повязали" охранника греческого генконсула прямо в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время церемонии схождения Благодатного огня. Об этом сообщил портал neostrategy.gr.
При схождении Благодатного огня был задержан греческий полицейский. Видео © X / Suppressed News.
"Арест случился на глазах у сотен паломников, а также греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Йоргосом Коцирасом. Но никто из них не выразил протеста, как и официальные Афины", — информировал портал.
Греческая оппозиция была возмущена и потребовала объяснений. МИД страны заверил, что разберётся в случившемся. Благодаря вмешательству греческого ведомства задержанного полицейского освободили.
"Мы ожидаем реакции греческого правительства на действия израильской стороны, соизмеримой с серьёзностью инцидента", — призвала крупнейшая оппозиционная партия "Коалиция радикальных левых – Прогрессивный альянс" (СИРИЗА – ПА).
Напомним, Благодатный огонь сошёл накануне Пасхи в иерусалимском храме Гроба Господня, после чего его со специальной делегацией отправили в Россию. Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Благодатный огонь прибыл на Кубань, лампадки отправятся во все храмы и церкви края для проведения пасхальных богослужений. Этот огонь символизирует свет Воскресения Христова, он не обжигает кожу, люди умываются им в знак очищения и победы жизни над смертью. Также его привезли в храм Христа Спасителя, где патриарх Кирилл провёл пасхальное богослужение. Его посетил президент РФ Владимир Путин.
Кадр из видео X / Suppressed News.