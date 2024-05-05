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5 мая, 12:58

Папа римский пожелал счастливой Пасхи православным христианам

Папа римский Франциск обратился к православным христианам и верующим Восточных церквей с поздравлениями к празднику Светлого Воскресения Христова. С тёплыми словами понтифик обратился после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

"С самыми тёплыми чувствами направляю поздравления братьям и сёстрам из православных церквей и некоторых Восточных церквей, которые сегодня по юлианскому календарю отмечают Святую Пасху. Воскресший Господь да наполнит радостью и миром все общины и да утешит тех, кто проходит через испытания. Счастливой им Пасхи!" сказал Франциск.

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Ранее Владимир Путин поздравил российских граждан с Пасхой. Глава государства подчеркнул, что пасхальные праздники в России обладают богатыми духовными традициями, которые передаются от родителей к детям на протяжении многих веков и объединяют миллионы людей. Его белорусский коллега Александр Лукашенко во время своего пасхального поздравления выразил веру в то, что между народами России, Белоруссии и Украины однажды вновь воцарится единство.

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ТАСС / AP / Andrew Medichini

Владимир Озеров
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