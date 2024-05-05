Папа римский пожелал счастливой Пасхи православным христианам

Папа римский Франциск обратился к православным христианам и верующим Восточных церквей с поздравлениями к празднику Светлого Воскресения Христова. С тёплыми словами понтифик обратился после традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра в Ватикане.

"С самыми тёплыми чувствами направляю поздравления братьям и сёстрам из православных церквей и некоторых Восточных церквей, которые сегодня по юлианскому календарю отмечают Святую Пасху. Воскресший Господь да наполнит радостью и миром все общины и да утешит тех, кто проходит через испытания. Счастливой им Пасхи!" — сказал Франциск.