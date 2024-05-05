Патриарх Кирилл передал Казанскую икону храму Христа Спасителя 5 мая, 15:43 Патриарх Кирилл. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно передал Казанскую икону Божией Матери в столичный храм Христа Спасителя для совершения крестного хода. Речь идёт о чудотворном образе, который брали с собой Минин и Пожарский во время освобождения Москвы от иноземцев в 1612 году.

"Сегодня я бы хотел этот святой образ передать в храм Христа Спасителя", — сказал Владыка на пасхальной Великой вечерне в храме. До этого икона находилась в Казанском соборе на Красной площади.

Как уточнил представитель РПЦ Владимир Легойда, икона была временно передана в храм Христа Спасителя, чтобы оттуда начать крестный ход. После этого святыню вернут на прежнее место, ни о какой передаче навсегда речь не идёт. Она по-прежнему будет в Казанском соборе.

Напомним, московский список Казанской иконы Божией Матери считался утерянным с 1918 года. В День народного единства в прошлом году патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о его обретении. Он пояснил, что именно перед этим образом молились Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, прогнавшие захватчиков из Москвы. Святыню поместили в Казанский собор на Красной площади.

Авторы Татьяна Миссуми