В Москве сотрудники автомойки угнали машину у клиентки и всю ночь "таксовали"
В Москве двое сотрудников автомойки решили покататься на автомобиле, который им оставила клиентка, и похитили его. Без ведома и разрешения, злоумышленники взяли ключи от машины стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей, предварительно забрав все свои вещи из служебного помещения. Об этом сообщили в прокуратуре.
В Москве двое сотрудников автомойки угнали автомобиль у автоледи. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
По данным ведомства, поздно вечером автоледи оставила на автомойке на улице Олений Вал свой белый Hyundai Elantra. На следующий день утром она пришла забрать иномарку, однако обнаружила, что "железного коня" там нет. В мобильном приложении, которое отслеживает передвижение автомобиля, девушка увидела, что на нём всю ночь совершались поездки в различные места.
В итоге она обратилась в полицию, и стражи порядка отыскали автомобиль, а вместе с ним и двух спящих угонщиков. При этом с транспортного средства были сняты номера, а на крыше был установлен магнитный знак такси. Также на авто обнаружили механические повреждения.
"Двоим фигурантам 28 и 33 лет предъявлено обвинение в совершении кражи (п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ) и с учётом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — добавили в прокуратуре.
Ранее МВД опубликовало видео задержания и фото "таксистов", которые грабили клиентов. Они накачивали пассажиров снотворным и обворовывали. Напомним, Life.ru писал, что мужчины на автостанции "Новоясеневская" искали пьяных людей, предлагали им услуги такси, а в машине угощали водой, после которой жертва отключалась. Злоумышленники переводили деньги на свои счета и обчищали карманы доверчивых граждан. Всего от их действий пострадали четыре человека.
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