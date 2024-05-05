В Москве сотрудники автомойки угнали машину у клиентки и всю ночь "таксовали"

В Москве двое сотрудников автомойки решили покататься на автомобиле, который им оставила клиентка, и похитили его. Без ведома и разрешения, злоумышленники взяли ключи от машины стоимостью свыше 1,5 миллиона рублей, предварительно забрав все свои вещи из служебного помещения. Об этом сообщили в прокуратуре.

В Москве двое сотрудников автомойки угнали автомобиль у автоледи. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

По данным ведомства, поздно вечером автоледи оставила на автомойке на улице Олений Вал свой белый Hyundai Elantra. На следующий день утром она пришла забрать иномарку, однако обнаружила, что "железного коня" там нет. В мобильном приложении, которое отслеживает передвижение автомобиля, девушка увидела, что на нём всю ночь совершались поездки в различные места.

В итоге она обратилась в полицию, и стражи порядка отыскали автомобиль, а вместе с ним и двух спящих угонщиков. При этом с транспортного средства были сняты номера, а на крыше был установлен магнитный знак такси. Также на авто обнаружили механические повреждения.