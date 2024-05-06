Бивол 1 июня встретится с ливийцем Зинадом вместо получившего травму Бетербиева

Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол вместо получившего травму Артура Бетербиева 1 июня подерётся с непобеждённым ливийцем Маликом Зинадом. Об этом сообщил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, передаёт ESPN.

Зинад последний бой провёл 24 апреля 2024 года в Австралии, в котором одержал победу над Джеромом Пампеллоне. Всего в карьере он выиграл 22 поединка и не имеет поражений.