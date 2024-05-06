Бивол 1 июня встретится с ливийцем Зинадом вместо получившего травму Бетербиева
Дмитрий Бивол. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит"
Чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол вместо получившего травму Артура Бетербиева 1 июня подерётся с непобеждённым ливийцем Маликом Зинадом. Об этом сообщил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, передаёт ESPN.
Зинад последний бой провёл 24 апреля 2024 года в Австралии, в котором одержал победу над Джеромом Пампеллоне. Всего в карьере он выиграл 22 поединка и не имеет поражений.
Бой Бивола и Бетербиева отложен на неопределённый срок, так как Бетербиев получил разрыв мениска.
Ранее британец Тайсон Фьюри показал форму за три недели до боя против украинца Александра Усика. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоится 18 мая в Саудовской Аравии.