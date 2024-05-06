Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 10:53

Германия отзывает для консультаций посла в РФ Ламбсдорфа на фоне кибератаки

Чрезвычайный и полномочный посол Германии в РФ Александер Ламбсдорф. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Чрезвычайный и полномочный посол Германии в РФ Александер Ламбсдорф. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Германия приняла решение отозвать своего посла в Москве Александра Ламбсдорфа на фоне прозвучавших в адрес Российской Федерации обвинений в хакерской атаке на интернет-ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). С таким заявлением выступила перед прессой представитель Министерства иностранных дел ФРГ.

"Я могу дополнительно сообщить, что министр иностранных дел [Анналена Бербок] приняла решение отозвать в Берлин для консультаций посла [в Москве] Ламбсдорфа. <...> Он будет оставаться в Берлине на протяжении недели и затем вернётся в Москву", заявила сотрудница немецкого дипломатического ведомства.

Посол России просветил американцев о причинах баек США про "русских хакеров"
Посол России просветил американцев о причинах баек США про "русских хакеров"

Напомним, что ранее германским МИД был вызван посол России в связи с якобы причастностью Российской Федерации к кибератаке на офис СДПГ. Представитель немецких властей Вольфганг Бюхнер предположил, что хакеры могли скомпрометировать ряд аккаунтов партийной электронной почты. Российский дипломат, в свою очередь, категорически отверг все обвинения в адрес нашей страны.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Германия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров