Германия отзывает для консультаций посла в РФ Ламбсдорфа на фоне кибератаки

Германия приняла решение отозвать своего посла в Москве Александра Ламбсдорфа на фоне прозвучавших в адрес Российской Федерации обвинений в хакерской атаке на интернет-ресурсы Социал-демократической партии Германии (СДПГ). С таким заявлением выступила перед прессой представитель Министерства иностранных дел ФРГ.

"Я могу дополнительно сообщить, что министр иностранных дел [Анналена Бербок] приняла решение отозвать в Берлин для консультаций посла [в Москве] Ламбсдорфа. <...> Он будет оставаться в Берлине на протяжении недели и затем вернётся в Москву", — заявила сотрудница немецкого дипломатического ведомства.