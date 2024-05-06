Москвичка обвинила массажиста фитнес-клуба в сексуальных домогательствах

Жительница Москвы заявила, что массажист одного из столичных фитнес-клубов домогался её во время сеанса. Девушка рассказала SHOT, что руки специалиста дотянулись до тех частей тела, о которых изначально они не договаривались.

По информации телеграм-канала, 33-летняя блондинка заказывала классический массаж в помещении фитнес-клуба "Паллада". Девушка отметила, что массажист заранее спросил, нужно ли работать с интимными зонами, на что получил отказ. Несмотря на это, он всё равно лез руками клиентке между ног и трогал её грудь.

В итоге ошарашенная дама ушла из кабинета посреди сеанса и позже обратилась к правоохранителям, обвинив массажиста в сексуальных домогательствах. Полиция приступила к проверке ситуации. SHOT пишет, что мужчину приняли на работу в салон полгода назад, за час он берёт чуть больше трёх тысяч рублей.