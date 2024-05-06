Москвичка обвинила массажиста фитнес-клуба в сексуальных домогательствах
Жительница Москвы заявила, что массажист одного из столичных фитнес-клубов домогался её во время сеанса. Девушка рассказала SHOT, что руки специалиста дотянулись до тех частей тела, о которых изначально они не договаривались.
По информации телеграм-канала, 33-летняя блондинка заказывала классический массаж в помещении фитнес-клуба "Паллада". Девушка отметила, что массажист заранее спросил, нужно ли работать с интимными зонами, на что получил отказ. Несмотря на это, он всё равно лез руками клиентке между ног и трогал её грудь.
В итоге ошарашенная дама ушла из кабинета посреди сеанса и позже обратилась к правоохранителям, обвинив массажиста в сексуальных домогательствах. Полиция приступила к проверке ситуации. SHOT пишет, что мужчину приняли на работу в салон полгода назад, за час он берёт чуть больше трёх тысяч рублей.
Кстати, это уже не первый подобный инцидент в Москве. В прошлом году 26-летняя клиентка салона тайского массажа недалеко от Цветного бульвара тоже обвинила массажиста в изнасиловании. По её словам, в процессе процедуры он стал массировать её интимные места, а потом и вовсе надругался над ней. А ранее Life.ru рассказывал, как "интимный массаж" навредил ещё одному жителю столицы. Москвич разыскал в сети контакты салона, где ему обещали оказать требуемые услуги, но не смог связаться с организацией. На следующий день ему позвонил неизвестный и заявил, что его счета заблокированы из-за звонка в салон. Тот почему-то в это поверил и перевёл по указанному номеру 90 тысяч рублей.
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