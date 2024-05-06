Джиган будет продавать пиво и энергетики

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) намерен поучаствовать в бизнесе по торговле пивными и энергетическими напитками, музыкант стал совладельцем фирмы "Чилл кинг". Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА со ссылкой на окружение артиста.

Также с конвейера будут сходить газировки и снеки. Купить продукцию можно будет через торговые сети. Собственные магазины Джиган открывать не собирается. Кроме него совладельцами компании являются ещё два человека, которые также имеют доли в производстве напитков от Насти Ивлеевой. Возможно, из-за проблем у блогерши сооснователи фирмы просто решили найти новое лицо для своей продукции.