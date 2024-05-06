Очаровательная "Сергиетта" : Украинца в дамском наряде поймали на границе с Румынией

Оказалось, что пойманный беглец — это 44-летний житель города Золотоноши в Черкасской области. Он облачился в женскую одежду, парик, нанёс макияж и взял паспорт своей сестры. Вот только обмануть бдительных пограничников его маскировка не помогла. В итоге он всё же признал, что пытался незаконно пересечь границу, ободрав при этом руки. В отношении "Сергиетты" составлен административный протокол о правонарушении.