Очаровательная "Сергиетта" : Украинца в дамском наряде поймали на границе с Румынией
Украинец переоделся в женщину и взял паспорт сестры, чтобы сбежать в Румынию
Гражданин Украины пытался сбежать от мобилизации в Румынию, нарядившись в дамский наряд. Об этом сообщила Госпогранслужба Незалежной, опубликовав видео с задержанным мужчиной.
Украинские пограничники поймали мужчину, пытавшегося бежать из страны в женской одежде. Видео © ДПСУ | Держприкордонслужба
"Очаровательная "Сергиетта" спланировала путешествие за границу", — говорится в ироничной публикации пограничного ведомства Украины.
Оказалось, что пойманный беглец — это 44-летний житель города Золотоноши в Черкасской области. Он облачился в женскую одежду, парик, нанёс макияж и взял паспорт своей сестры. Вот только обмануть бдительных пограничников его маскировка не помогла. В итоге он всё же признал, что пытался незаконно пересечь границу, ободрав при этом руки. В отношении "Сергиетты" составлен административный протокол о правонарушении.
Ранее Life.ru показывал захватывающее видео с погоней за уклонистом, который пытался уплыть в Молдавию на надувном матрасе. Однако не все истории такие смешные, некоторые из них совсем не забавны — итог назвать благополучным никак нельзя. Так, например, в конце апреля стало известно о трагичной гибели двух украинцев, которые пытались пересечь реку Тису, чтобы избежать мобилизации и отправки на фронт.
ДПСУ | Держприкордонслужба