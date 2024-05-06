Политолог допустил, что президентом Украины может стать "никакой" человек из Рады

Заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины может ещё не обладающий известностью "никакой" человек. Не исключено также, что возглавить страну может бывший главком ВСУ Валерий Залужный или его преемник Александр Сырский. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал политолог Дмитрий Журавлёв.

По словам политолога, самыми очевидными кандидатами на пост президента Украины остаются бывший и действующий главнокомандующие ВСУ. Но не стоит исключать и приход к власти фигуры поменьше, поскольку если Зеленскому всё же укажут на дверь, то лишь для того, чтобы он ушёл, прихватив с собой все внешне- и внутриполитические проблемы страны. Назначение преемника здесь не представляет большой важности, говорит Журавлёв.

Эксперт считает, что в такой ситуации есть две сюжетные арки. Согласно первой, если потребуется продолжение войны, то главой государства может стать Залужный, чьё имя имеет вес среди военных. Ему по силам объединить вокруг себя людей и заставить их воевать дальше.