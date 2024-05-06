Политолог допустил, что президентом Украины может стать "никакой" человек из Рады
Эксперт Журавлёв: Президентом Украины могут назначить случайного депутата Рады
Заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины может ещё не обладающий известностью "никакой" человек. Не исключено также, что возглавить страну может бывший главком ВСУ Валерий Залужный или его преемник Александр Сырский. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал политолог Дмитрий Журавлёв.
По словам политолога, самыми очевидными кандидатами на пост президента Украины остаются бывший и действующий главнокомандующие ВСУ. Но не стоит исключать и приход к власти фигуры поменьше, поскольку если Зеленскому всё же укажут на дверь, то лишь для того, чтобы он ушёл, прихватив с собой все внешне- и внутриполитические проблемы страны. Назначение преемника здесь не представляет большой важности, говорит Журавлёв.
Эксперт считает, что в такой ситуации есть две сюжетные арки. Согласно первой, если потребуется продолжение войны, то главой государства может стать Залужный, чьё имя имеет вес среди военных. Ему по силам объединить вокруг себя людей и заставить их воевать дальше.
"Второй вариант — приход "никакого" человека. Это укажет на то, что на Украину уже никто не надеется, а все дальнейшие задачи будет выполнять кто-то ещё. В таком случае этого нового человека мы можем ещё даже и не знать. Президентом могут сделать кого угодно, какого-нибудь случайного депутата Рады", — рассуждает Журавлёв.
Разговоры о замене Зеленскому будут возникать всё чаще, поскольку правление украинского политика официально перестанет быть легитимным 20 мая, когда закончится его президентский срок. В связи с этим в Штатах задумались о потенциальной отставке Зеленского. Если он желает остаться у власти, то есть отличное решение — нужно выиграть на выборах. Но устроить их он не может, поскольку выборы на Украине сейчас запрещены с его же подачи. Выбрать нового главу государства можно только спустя полгода после отмены военного положения, которое Зеленский с 2022 года раз за разом продлевает на новый срок.
Shutterstock / FOTODOM