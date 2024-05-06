Пожар в Вихоревке Иркутской области локализован, сгорело 15 домов 6 мая, 14:19 Тушение пожара в Вихоревке. Видео © Telegram / МЧС РФ

В Иркутской области пожарные локализовали возгорание в Вихоревке, где сложилась наиболее критическая ситуация. Об этом рассказали в МЧС России, комментируя борьбу с огнём в нескольких посёлках региона.

Тушение пожара в Вихоревке. Видео © Telegram / МЧС РФ

"Из-за сильного ветра пожар распространился из садоводства "Локомотив" на 15 строений в городе Вихоревке, часть из них — жилые дома. На базе спортивной школы развёрнут пункт временного размещения", — уточнили в ведомстве.

По последним данным, в Вихоревке пожар охватил 15 домов и сухую растительность на 1500 квадратных метрах. На месте продолжают работать порядка 80 специалистов с помощью 25 единиц техники.

Ранее Life.ru сообщал, что под Братском пожаром охвачены сразу пять дачных посёлков. В МЧС предупредили, что сильные порывы ветра способствуют быстрому распространению пожара. Наиболее сложная ситуация сложилась в Вихоревке. Выяснением причин и обстоятельств происшествия займётся прокуратура региона. В Братском районе продолжает действовать режим ЧС.

Авторы Татьяна Миссуми