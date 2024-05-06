Очевидцы рассказали об обстановке на рейсе Москва – Оренбург, подавшем сигнал бедствия

Очевидцы рассказали об обстановке на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва – Оренбург, который экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево. По словам пассажиров, борт слегка потряхивало в воздухе, но паники в самолёте не возникло, пишет SHOT .

Пассажиры рассказали, что поначалу самолёт потряхивало, после чего экипаж воздушного судна сообщил о технических проблемах, в связи с которыми необходимо вернуться в аэропорт. Люди на борту спокойно отреагировали на такое известие, но вот их родные и близкие перепугались не на шутку. После посадки телефоны в самолёте начали разрываться от звонков и сообщений.