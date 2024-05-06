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6 мая, 15:01

Очевидцы рассказали об обстановке на рейсе Москва – Оренбург, подавшем сигнал бедствия

SHOT: В самолёте рейса Москва – Оренбург не было паники во время сигнала тревоги

Очевидцы рассказали об обстановке на борту самолёта, выполнявшего рейс Москва – Оренбург, который экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево. По словам пассажиров, борт слегка потряхивало в воздухе, но паники в самолёте не возникло, пишет SHOT.

Пассажиры выходят из самолёта, экстренно вернувшегося в аэропорт Шереметьево. Видео © Telegram / SHOT

Пассажиры рассказали, что поначалу самолёт потряхивало, после чего экипаж воздушного судна сообщил о технических проблемах, в связи с которыми необходимо вернуться в аэропорт. Люди на борту спокойно отреагировали на такое известие, но вот их родные и близкие перепугались не на шутку. После посадки телефоны в самолёте начали разрываться от звонков и сообщений.

В Шереметьево посадки самолёта уже дожидались аварийно-спасательные бригады. К счастью, в помощи медиков нужды не было, поскольку никто из находившихся на борту людей не пострадал.

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Самолёт авиакомпании Nordwind, следовавший рейсом Москва – Оренбург, вылетел из Шереметьево, но спустя полчаса полёта подал сигнал тревоги. Предположительно, это случилось из-за разгерметизации в кабине пилотов. Капитану воздушного судна пришлось развернуть борт и совершить посадку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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