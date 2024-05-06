Посла России вызвали в МИД Чехии

В МИД Чехии вызвали посла РФ Александра Змеевского из-за обвинений в адрес Москвы в предполагаемых кибератаках на критически важную инфраструктуру республики. Об этом сообщает ЧТК со ссылкой на дипведомство.

"Глава МИД Чехии Ян Липавский в понедельник вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского в дипведомство республики в связи с кибератаками на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру. Информацию подтвердил ČTK представитель министерства Даниэл Дрейк. Германия предприняла подобный шаг на прошлой неделе", — говорится в сообщении.