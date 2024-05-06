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6 мая, 17:42

Посла России вызвали в МИД Чехии

МИД Чехии вызвал посла России Змеевского из-за обвинений в кибератаках

МИД Чехии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

МИД Чехии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В МИД Чехии вызвали посла РФ Александра Змеевского из-за обвинений в адрес Москвы в предполагаемых кибератаках на критически важную инфраструктуру республики. Об этом сообщает ЧТК со ссылкой на дипведомство.

"Глава МИД Чехии Ян Липавский в понедельник вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского в дипведомство республики в связи с кибератаками на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру. Информацию подтвердил ČTK представитель министерства Даниэл Дрейк. Германия предприняла подобный шаг на прошлой неделе", — говорится в сообщении.

Там отметили, что чешская сторона призвала Москву воздержаться от подобных действий, которые "противоречат стандартам ООН и её собственным обязательствам".

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А ранее Life.ru сообщал, что германским МИД был вызван посол России из-за якобы причастности Москвы к кибератаке на офис СДПГ. Представитель немецких властей Вольфганг Бюхнер предположил, что хакеры могли скомпрометировать аккаунты партийной электронной почты. Российский дипломат, в свою очередь, категорически отверг все обвинения в адрес нашей страны.

Николь Вербер
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