Посла России вызвали в МИД Чехии
МИД Чехии вызвал посла России Змеевского из-за обвинений в кибератаках
МИД Чехии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
В МИД Чехии вызвали посла РФ Александра Змеевского из-за обвинений в адрес Москвы в предполагаемых кибератаках на критически важную инфраструктуру республики. Об этом сообщает ЧТК со ссылкой на дипведомство.
"Глава МИД Чехии Ян Липавский в понедельник вызвал посла России в Чехии Александра Змеевского в дипведомство республики в связи с кибератаками на чешские учреждения и критически важную инфраструктуру. Информацию подтвердил ČTK представитель министерства Даниэл Дрейк. Германия предприняла подобный шаг на прошлой неделе", — говорится в сообщении.
Там отметили, что чешская сторона призвала Москву воздержаться от подобных действий, которые "противоречат стандартам ООН и её собственным обязательствам".
А ранее Life.ru сообщал, что германским МИД был вызван посол России из-за якобы причастности Москвы к кибератаке на офис СДПГ. Представитель немецких властей Вольфганг Бюхнер предположил, что хакеры могли скомпрометировать аккаунты партийной электронной почты. Российский дипломат, в свою очередь, категорически отверг все обвинения в адрес нашей страны.