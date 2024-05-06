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6 мая, 19:36

Авиация ЦАХАЛ нанесла массированный удар по Рафаху на юге Газы

Авиация Армии обороны Израиля нанесла массированный удар по Рафаху на юге сектора Газа, сообщает корреспондент французского издания Agence France-Press. Бомбардировка палестинского города длилась около 30 минут.

"Интенсивные воздушные удары по Рафаху были нанесены поздно вечером в понедельник после того, как израильская армия повторила призыв к жителям восточных районов Газы эвакуироваться в связи с подготовкой к наземной операции", — уточнили в агентстве.

Авиация Израиля ударила по палестинскому Рафаху. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mahmoudbassam8

Армия Израиля перед штурмом Рафаха приказала палестинцам эвакуироваться
Армия Израиля перед штурмом Рафаха приказала палестинцам эвакуироваться

Удары по Рафаху нанесены ЦАХАЛ почти одновременно с решением ХАМАС согласиться на предложение о прекращении огня. Незадолго до этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности вторгнуться в палестинский город, призвав его жителей эвакуироваться.

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mahmoudbassam8

Илья Пушкарев
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