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6 мая, 21:22

Си Цзиньпин поддержал инициативу Макрона об "олимпийском" перемирии на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал инициативу французского президента Эмманюэля Макрона о приостановке огня на Украине на время летней Олимпиады в Париже. Об этом китайский лидер заявил в рамках пресс-конференции по итогам саммита в столице Пятой республики.

"Китай намерен вместе с Францией по случаю Олимпийских игр в Париже выступить с инициативой о приостановке огня и боевых действий на время Игр", — отметил глава Поднебесной, назвав сегодняшний мир "очень неспокойным".

Песков: Официальных предложений об "олимпийском" перемирии РФ не поступало
Песков: Официальных предложений об "олимпийском" перемирии РФ не поступало

Предложение Макрона о перемирии на время проведения ОИ является обыкновенным жульничеством, считают в России. По мнению экспертов, французский лидер лишь хочет дать ВСУ передышку, снабдив Украину дополнительным оружием.

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kremlin.ru

Илья Пушкарев
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