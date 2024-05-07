Си Цзиньпин поддержал инициативу Макрона об "олимпийском" перемирии на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал инициативу французского президента Эмманюэля Макрона о приостановке огня на Украине на время летней Олимпиады в Париже. Об этом китайский лидер заявил в рамках пресс-конференции по итогам саммита в столице Пятой республики.