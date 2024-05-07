Си Цзиньпин поддержал инициативу Макрона об "олимпийском" перемирии на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал инициативу французского президента Эмманюэля Макрона о приостановке огня на Украине на время летней Олимпиады в Париже. Об этом китайский лидер заявил в рамках пресс-конференции по итогам саммита в столице Пятой республики.
"Китай намерен вместе с Францией по случаю Олимпийских игр в Париже выступить с инициативой о приостановке огня и боевых действий на время Игр", — отметил глава Поднебесной, назвав сегодняшний мир "очень неспокойным".
Обложка ©