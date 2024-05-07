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7 мая, 01:44

В Братском районе Приангарья обнаружили второго погибшего при пожарах

Пожары в Братском районе Приангарья. Обложка © Telegram / Мэр Братского района Александр Дубровин

Пожары в Братском районе Приангарья. Обложка © Telegram / Мэр Братского района Александр Дубровин

Второй погибший обнаружен в Братском районе Иркутской области, где произошли масштабные пожары. Об этом сообщил мэр района Александр Дубровин.

"Четверо пострадавших, один тяжёлый. Один погибший на [территории] дач в Вихоревке и один — в СНТ "Алюминщик", — приводит его слова ТАСС.

В МЧС России ранее сообщили, что открытые горения в "Алюминщике", Вихоревке, а также в СНТ "Локомотив", "Убские дачи", "Калинка", "Чёрная смородина" и садоводствах "Тимирязевец", "Таёжный", "Целинные земли" были ликвидированы.

В Иркутской области от огня пострадало 188 строений в восьми СНТ
В Иркутской области от огня пострадало 188 строений в восьми СНТ

Напомним, 6 мая в Братском районе Иркутской области начался разрушительный пожар. Там ввели режим ЧС. Местных призвали эвакуироваться, взяв с собой документы. Погиб житель СНТ "Локомотив" в Вихоревке.

Артур Лапсаков
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