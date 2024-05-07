В Братском районе Приангарья обнаружили второго погибшего при пожарах

Второй погибший обнаружен в Братском районе Иркутской области, где произошли масштабные пожары. Об этом сообщил мэр района Александр Дубровин.

"Четверо пострадавших, один тяжёлый. Один погибший на [территории] дач в Вихоревке и один — в СНТ "Алюминщик", — приводит его слова ТАСС.

В МЧС России ранее сообщили, что открытые горения в "Алюминщике", Вихоревке, а также в СНТ "Локомотив", "Убские дачи", "Калинка", "Чёрная смородина" и садоводствах "Тимирязевец", "Таёжный", "Целинные земли" были ликвидированы.