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6 мая, 20:56

В Иркутской области от огня пострадало 188 строений в восьми СНТ

Пожар в СНТ под Иркутском. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи

Пожар в СНТ под Иркутском. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи

В Братском районе Иркутской области в результате крупного пожара в восьми садовых товариществах пострадало 188 построек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Огнеборцы МЧС России локализовали возгорания в Иркутской области. Предварительно, в восьми садовых товариществах огнём повреждено 188 строений", — рассказали в ведомстве.

Так, на территории СНТ "Алюминщик" были повреждены 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек. В садоводствах "Локомотив", "Убские дачи", "Калинка" и "Чёрная смородина" от пламени пострадало 108 строений. Также под гнётом огня повреждения получили 50 зданий в садовых товариществах "Тимирязевец", "Таёжный" и "Целинные земли" у 35-го километра трассы Тулун – Братск.

Пожары в Иркутской области. Видео © Telegram / #кобзевнасвязи

Мужчина погиб в результате пожара в садовом посёлке Приангарья
Мужчина погиб в результате пожара в садовом посёлке Приангарья

Напомним, разрушительный пожар разгорелся в пяти садовых посёлках Иркутской области 6 мая. Из-за едкого пламени, которое с молниеносной скоростью разносил ветер, в Братском районе ввели режим ЧС. Было известно об одной пострадавшей, один житель погиб. Местных призвали эвакуироваться, взяв с собой документы. Позже стало известно, что пожар в городе Вихоревке локализован. Там сгорело 15 строений, часть из них — жилые дома.

Александра Мышляева
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