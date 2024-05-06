В Иркутской области от огня пострадало 188 строений в восьми СНТ

В Братском районе Иркутской области в результате крупного пожара в восьми садовых товариществах пострадало 188 построек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Так, на территории СНТ "Алюминщик" были повреждены 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек. В садоводствах "Локомотив", "Убские дачи", "Калинка" и "Чёрная смородина" от пламени пострадало 108 строений. Также под гнётом огня повреждения получили 50 зданий в садовых товариществах "Тимирязевец", "Таёжный" и "Целинные земли" у 35-го километра трассы Тулун – Братск.