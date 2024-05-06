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6 мая, 16:38

Мужчина погиб в результате пожара в садовом посёлке Приангарья

Иркутский Губернатор Кобзев: Тело мужчины обнаружено в сгоревшем СНТ в Вихоревке

Пожар в СНТ. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи

Пожар в СНТ. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи

Мужчина погиб в результате пожара в садовом посёлке Приангарья в Братском районе. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.

Пожар в СНТ. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи

Пожар в СНТ. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи

"В СНТ "Локомотив" было обнаружено тело мужчины, 1948 года рождения. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. На месте сейчас работают дознаватели", — написал он.

Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека). Правоохранители разбираются в произошедшем.

"В связи с событиями в Братском районе и Вихоревке и учитывая неблагоприятный прогноз синоптиков, принял решение ввести режим ЧС регионального значения. Порывы ветра могут быть причинами молниеносного распространения пожаров. Поэтому я прошу всех быть предельно бдительными, не сжигать сухую растительность", отметил Кобзев.

Кроме того, глава региона поручил сформировать специальную комиссию для оценки ущерба. Её председателем будет заместитель губернатора Иркутской области Анатолий Прокопьев. В состав объединения также войдут депутаты Законодательного собрания, представители муниципалитета и уполномоченный по правам человека.

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Ранее Life.ru сообщал, что разрушительный пожар вошёл в пять садовых посёлков в Приангарье. В результате быстро распространяющегося едкого пламени в Братском районе региона даже ввели режим ЧС. Было известно об одной пострадавшей. Жителей призвали эвакуироваться, взяв с собой документы. Позже стало известно, что пожар в Вихоревке Иркутской области локализован. Сгорело 15 домов.

Александра Мышляева
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