Мужчина погиб в результате пожара в садовом посёлке Приангарья в Братском районе. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.

Пожар в СНТ. Обложка © Telegram / #кобзевнасвязи

"В СНТ "Локомотив" было обнаружено тело мужчины, 1948 года рождения. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. На месте сейчас работают дознаватели", — написал он.

Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека). Правоохранители разбираются в произошедшем.

"В связи с событиями в Братском районе и Вихоревке и учитывая неблагоприятный прогноз синоптиков, принял решение ввести режим ЧС регионального значения. Порывы ветра могут быть причинами молниеносного распространения пожаров. Поэтому я прошу всех быть предельно бдительными, не сжигать сухую растительность", — отметил Кобзев.