Мужчина погиб в результате пожара в садовом посёлке Приангарья
Иркутский Губернатор Кобзев: Тело мужчины обнаружено в сгоревшем СНТ в Вихоревке
Мужчина погиб в результате пожара в садовом посёлке Приангарья в Братском районе. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.
"В СНТ "Локомотив" было обнаружено тело мужчины, 1948 года рождения. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. На месте сейчас работают дознаватели", — написал он.
Следственный комитет возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека). Правоохранители разбираются в произошедшем.
"В связи с событиями в Братском районе и Вихоревке и учитывая неблагоприятный прогноз синоптиков, принял решение ввести режим ЧС регионального значения. Порывы ветра могут быть причинами молниеносного распространения пожаров. Поэтому я прошу всех быть предельно бдительными, не сжигать сухую растительность", — отметил Кобзев.
Кроме того, глава региона поручил сформировать специальную комиссию для оценки ущерба. Её председателем будет заместитель губернатора Иркутской области Анатолий Прокопьев. В состав объединения также войдут депутаты Законодательного собрания, представители муниципалитета и уполномоченный по правам человека.
Ранее Life.ru сообщал, что разрушительный пожар вошёл в пять садовых посёлков в Приангарье. В результате быстро распространяющегося едкого пламени в Братском районе региона даже ввели режим ЧС. Было известно об одной пострадавшей. Жителей призвали эвакуироваться, взяв с собой документы. Позже стало известно, что пожар в Вихоревке Иркутской области локализован. Сгорело 15 домов.