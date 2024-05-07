Наши танкисты обратили в пепел "опорники" противника на границе с Белгородской областью
МО РФ: На границе с Белгородской областью уничтожены опорные пункты ВСУ
Российские танкисты испепелили опорные пункты противника в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом сообщили во вторник, 7 мая, в пресс-службе Минобороны РФ. В военном ведомстве рассказали, что для поражения целей понадобилось всего несколько метких выстрелов. Сами удары наносил экипаж танка Т-80БВ, а местонахождение противника с точностью определили беспилотники нашей разведки.
"При корректировке от разведчиков с помощью БПЛА опорные пункты вместе с личным составом ВСУ были уничтожены", — рассказали в министерстве.
Ранее Life.ru рассказывал, как танкисты группировки войск "Запад" уничтожают артиллерийские и миномётные расчёты украинских формирований на границе с Россией. А Минобороны даже публиковало видео работы наших спецов. Кстати, до этого стало известно ещё об одном подвиге российских военнослужащих, совершённом в зоне проведения специальной военной операции. Как сообщили в ведомстве, танковый батальон под командованием капитана Али Алибекова не допустил прорыва обороны на участке и уничтожил свыше 100 бойцов ВСУ.
Алексей Коновалов / ТАСС