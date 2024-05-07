Наши танкисты обратили в пепел "опорники" противника на границе с Белгородской областью

Российские танкисты испепелили опорные пункты противника в приграничном с Белгородской областью районе. Об этом сообщили во вторник, 7 мая, в пресс-службе Минобороны РФ. В военном ведомстве рассказали, что для поражения целей понадобилось всего несколько метких выстрелов. Сами удары наносил экипаж танка Т-80БВ, а местонахождение противника с точностью определили беспилотники нашей разведки.