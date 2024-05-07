Песков рассказал, когда Путин может предложить кандидатуру нового премьера
Песков: Путин может предложить кандидатуру нового премьера 7 мая
Президент России Владимир Путин может предложить кандидатуру нового премьера уже сегодня, 7 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вполне можно ожидать", — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.
Также Песков добавил, что Путин сегодня проведёт несколько рабочих встреч. Одна из них начнётся сразу же после инаугурации.
Несколько минут назад Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Торжественная церемония проходит в эти минуты в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Всего на мероприятии присутствуют около 2,6 тысячи человек — это депутаты, сенаторы, а также руководство правительства, администрации президента, доверенные лица главы государства, деятели культуры, личные гости президента.
А накануне Путин провёл заключительную встречу с действующим — уже 17-м в новейшей истории России — составом правительства. В день инаугурации, то есть 7 мая, действующий состав кабмина по закону сложит свои полномочия перед вновь избранным президентом. При этом члены правительства продолжают исполнять обязанности до формирования нового состава кабмина.
ТАСС / POOL / Александр Астафьев