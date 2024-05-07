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7 мая, 09:17

Песков рассказал, когда Путин может предложить кандидатуру нового премьера

Песков: Путин может предложить кандидатуру нового премьера 7 мая

Президент России Владимир Путин может предложить кандидатуру нового премьера уже сегодня, 7 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вполне можно ожидать", — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Также Песков добавил, что Путин сегодня проведёт несколько рабочих встреч. Одна из них начнётся сразу же после инаугурации.

Несколько минут назад Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Торжественная церемония проходит в эти минуты в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Всего на мероприятии присутствуют около 2,6 тысячи человек — это депутаты, сенаторы, а также руководство правительства, администрации президента, доверенные лица главы государства, деятели культуры, личные гости президента.

А накануне Путин провёл заключительную встречу с действующим — уже 17-м в новейшей истории России — составом правительства. В день инаугурации, то есть 7 мая, действующий состав кабмина по закону сложит свои полномочия перед вновь избранным президентом. При этом члены правительства продолжают исполнять обязанности до формирования нового состава кабмина.

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ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Наталья Исакова
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