Песков рассказал, когда Путин может предложить кандидатуру нового премьера

Президент России Владимир Путин может предложить кандидатуру нового премьера уже сегодня, 7 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Вполне можно ожидать", — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Также Песков добавил, что Путин сегодня проведёт несколько рабочих встреч. Одна из них начнётся сразу же после инаугурации.

Несколько минут назад Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Торжественная церемония проходит в эти минуты в Андреевском зале Большого Кремлёвского дворца. Всего на мероприятии присутствуют около 2,6 тысячи человек — это депутаты, сенаторы, а также руководство правительства, администрации президента, доверенные лица главы государства, деятели культуры, личные гости президента.