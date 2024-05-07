Путин: РФ была и будет открыта к укреплению добрых отношений со всеми странами
Путин на церемонии инаугурации. Обложка © TACC / Сергей Бобылев
Россия была и будет открыта к укреплению отношений со всеми странами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в Кремле с речью после торжественной церемонии инаугурации.
"Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надёжного и честного партнёра. И это действительно мировое большинство", — сказал глава государства.
Также президент подчеркнул, что Москва не отказывается от диалога с западными странами, выбор за ними. По его словам, контакты с Западом по безопасности и стратегической стабильности возможны не с позиции силы, а только на равных условиях, с уважением интересов друг друга. Также российский лидер отметил, что вместе с партнёрами по евразийской интеграции, с другими суверенными центрами развития "мы продолжим работу по формированию многополярного миропорядка, а также равной и неделимой системы безопасности".
Ранее Life.ru сообщал, что Путин принёс присягу и официально — уже в пятый раз — вступил в должность президента России. Всего на мероприятии присутствуют около 2,6 тысячи человек — это депутаты, сенаторы, а также руководство правительства, администрации президента, доверенные лица главы государства, деятели культуры, личные гости президента.