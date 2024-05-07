Эксперты по фэншуй назвали секретные "денежные" даты в мае 2024 — кошелёк лопнет от налички

Наступил последний месяц весны. И он, как в своём прогнозе рассказала астролог Тамара Глоба, станет для некоторых знаков зодиака роковым. Но есть и плюсы. Эксперты по китайскому учению фэншуй отмечают, что в каждом месяце есть заложенные на финансовый успех дни. Энергетика этих дат часто помогает людям в делах, связанных с финансами, — позволяет удачно заключать сделки и найти выгодные предложения.

Называют такие даты "со Звездой Процветания". Это значит, что дни заряжены на успех и обладают денежной энергетикой, переманить которую на свою сторону может любой желающий. Например, как рассказывает эксперт по фэншуй, все финансовые операции, проведённые в это время, будут успешными. В мае это 14-е и 26-е числа.

"Денежные" даты в мае 2024 года: в какие дни получится легко обогатиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Но это не единственные удачные "денежные" даты в мае 2024 года. "Также есть дни с хорошими индикаторами. Они поддерживают и дают шансы на успех. Такими днями будут 13, 15, 21, 25 и 27 мая", — рассказывает Юлия Богданова.