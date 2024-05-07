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7 мая, 15:30

Эксперты по фэншуй назвали секретные "денежные" даты в мае 2024 — кошелёк лопнет от налички

Есть особо заряженные на удачу даты, есть дни, в которые лучше не планировать ничего важного, ведь они несут в себе энергетику неудач. Но также стало известно, что в китайском учении фэншуй есть даты, заряженные на финансы. Когда в мае 2024 года ждать денег с неба?

Эксперты фэншуй назвали особо волшебные даты в мае 2024 года: деньги будут падать с небес. Обложка © "Волк с Уолл-стрит" (2013), режиссёр Мартин Скорсезе, сценаристы Теренс Уинтер, Джордан Белфорт / Kinopoisk

Эксперты фэншуй назвали особо волшебные даты в мае 2024 года: деньги будут падать с небес. Обложка © "Волк с Уолл-стрит" (2013), режиссёр Мартин Скорсезе, сценаристы Теренс Уинтер, Джордан Белфорт / Kinopoisk

Наступил последний месяц весны. И он, как в своём прогнозе рассказала астролог Тамара Глоба, станет для некоторых знаков зодиака роковым. Но есть и плюсы. Эксперты по китайскому учению фэншуй отмечают, что в каждом месяце есть заложенные на финансовый успех дни. Энергетика этих дат часто помогает людям в делах, связанных с финансами, — позволяет удачно заключать сделки и найти выгодные предложения.

Называют такие даты "со Звездой Процветания". Это значит, что дни заряжены на успех и обладают денежной энергетикой, переманить которую на свою сторону может любой желающий. Например, как рассказывает эксперт по фэншуй, все финансовые операции, проведённые в это время, будут успешными. В мае это 14-е и 26-е числа.

"Денежные" даты в мае 2024 года: в какие дни получится легко обогатиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM

"Денежные" даты в мае 2024 года: в какие дни получится легко обогатиться. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Но это не единственные удачные "денежные" даты в мае 2024 года. "Также есть дни с хорошими индикаторами. Они поддерживают и дают шансы на успех. Такими днями будут 13, 15, 21, 25 и 27 мая", рассказывает Юлия Богданова.

"Москве 24" эксперт по фэншуй также называет и дни, неудачные для любых операций с деньгами. Со слов Юлии, это 11 и 27 мая 2024 года. "Не стоит делать инвестиции, совершать крупные покупки, открывать бизнес. Кроме того, в такие дни могут возникнуть проблемы с документами", поясняет Богданова.

И пока есть представители знаков зодиака, кому срочно нужно менять что-то в жизни, чтобы не провалиться в яму бед и трудностей, другим представителям зодиакального круга повезло больше. Ведь им любовный гороскоп на май 2024 пророчит настоящее счастье и море романтики.

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Елизавета Терешкова
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