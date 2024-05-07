Неудачники по роду: Если вы родились в одно из этих чисел, нужно чистить карму, иначе беды не избежать Так называемая неудачная дата рождения может испортить жизнь любого человека. Дело в том, что в одни числа появляются на свет счастливчики, а в другие — неудачники. Life.ru рассказывает, людям с днём рождения в какие даты стоит готовиться к трудностям в жизни. 7 мая, 15:00 Как по дате рождения и нумерологии вычислить, в какие дни рождаются неудачники. Обложка © Shutterstock / FOTODOM, © Freepik

Числа очень сильно влияют на судьбу человека. Это касается и автомобильного номера, и комбинации цифр в номере телефона, зашифрованной энергетики в номере квартиры. Не менее важно и сама дата рождения. Одним она дарит удачу и успех, другим — бедность и проблемы. Именно поэтому среди нумерологов это число является чуть ли не самым важным фактором, влияющим на будущую судьбу человека. В какие семь дат людям не повезло родиться?

Любые числа, в которых есть цифра 4

Какого числа рождаются на свет неудачники: 4-го, 14-го и 24-го. Их ждут самые серьёзные беды. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Негативным числом для дня рождения считается любое, в котором есть цифра 4. То есть вам не очень повезло, если появились на свет 4-го, 14-го или 24-го.

"Люди-четвёрки" с детства одарены высокой работоспособностью. Однако число дня рождения будет портить их судьбу каждый день. Дело в том, что таинственная цифра 4 привлекает отрицательную энергию и стопорит творческую энергию. Добиться успеха такой человек всё же сможет, но ему придётся много работать, переживать неприятности и решать проблемы. Они будут появляться буквально на каждом шагу.

Неудачные числа для дня рождения — 8-е и 11-е

Плохие числа для даты рождения — 8-е и 11-е. В жизни такого человека всегда будут возникать беды. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Другие неудачные числа для даты рождения — 8-е и 11-е. Считается, что человек, родившийся в эти дни, столкнётся с серьёзными испытаниями и неудачами в жизни. В его судьбе будут происходить постоянные перепады. Белые полосы будут постоянно сменяться чёрными. Человек не будет успевать передохнуть.

Также люди, рождённые 8-го и 11-го числа, могут стать жестокими и злыми. Они никогда не будут полагаться на других и доверять им. Чтобы добиться успеха, людям, рождённым в эти числа, придётся много работать и идти по головам. В любви им вряд ли удастся добиться успеха. Они, наоборот, обречены на одиночество.

Неудачное число для дня рождения — 13-е

Не слишком счастливым для дня рождения нумерологи находят и число 13. Считается, что оно выпадает не просто так. По некоторым поверьям, люди, родившиеся в этот день, принесли в новую жизнь долги из прошлой. Большинство людей, родившихся 13-го числа, с детства наделены эгоизмом. К тому же у них с раннего возраста испорчена карма. Поэтому над её очищением придётся работать регулярно.

"Счастливчикам", у которых дата рождения 13-е число, на пути постоянно будут попадаться неприятности и не очень добрые люди. Трудности придётся преодолевать своими силами. Ближе к 40 годам человек, если ведёт праведную жизнь и не создаёт проблем другим, сможет очистить карму. Тогда трудности в его жизни начнут возникать намного реже.

Поскольку 13-е число для дня рождения неудачное, у такого человека всю жизнь будут возникать проблемы с деньгами: то он начнёт зарабатывать больше, то терять всё в один момент. Также считается, что человек, родившийся 13-го числа, предрасположен к попаданию в токсичные отношения.

9-е — тоже неудачное число для дня рождения

Другое неудачное число для дня рождения — 9-е. Родившихся в этот день ждут серьёзные испытания в жизни. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Люди, появившиеся на свет 9-го числа, столкнутся с серьёзными испытаниями в жизни. Им придётся пережить много неприятностей. Если же они сделают это, то станут сильнее.

Появившиеся на свет 9-го числа подвержены лудомании. Из-за азартных игр могут мигом потерять все свои деньги, поэтому таких персон нужно сторониться. Также им в жизни будут встречаться ненадёжные люди, которые могут обмануть.

На то, ждёт человека удача или беды, влияет и номер квартиры. Ранее Life.ru писал, в каком случае лучше переехать в другое место. Ведь от номера дома зависит судьба и успех всех живущих в нём людей.

Авторы Никита Фартов