День полиции по охране метрополитена, Всемирный день перелётных птиц, Берёзосок: Праздники и приметы 11 мая Государственных праздников 11 мая в России нет. Поздравляем полицейских, охраняющих метрополитен, идём на экскурсию в птичий заповедник, пьём берёзовый сок и ловим полуденный ветер в День берёзового сока. 11 мая, 03:00 Какие праздники отмечаются в России сегодня, 11 мая? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

День полиции по охране метрополитена

Дата в 2024 году: 11 мая, суббота.

Профессиональный праздник.

Ежегодно 11 мая отмечается День полиции по охране метрополитена. Праздник прурочен к дате создания в 1935 году Отдельного дивизиона милиции по охране метрополитена. В 1998 году был учреждён праздник День метрополитена. В 2005 году в связи с усилением мер безопасности подземных перевозок было решено учредить новый профессиональный праздник — День полиции по охране метрополитена.

День полиции по охране метрополитена отмечается ежегодно 11 мая. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Этот день призван отдать должное работе полицейских, которые обеспечивают спокойствие пассажиров метро — одного из самых популярных видов транспорта в России. В этот день чествуют полицейских, которые работают на метрополитене, и признают их вклад в общественную безопасность.

Всемирный день перелётных птиц

Дата в 2024 году: 11 мая, суббота.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

Всемирный день перелётных птиц отмечается ежегодно во вторую субботу мая. В 2024 году он приходится на 11 мая. Событие впервые отметили в 1993 году. Инициаторами мероприятий выступили орнитологи американской лаборатории Корнелла. Идея празднования распространилась по всему миру. Дату празднуют во многих странах, в том числе и в России на неофициальном уровне. В мероприятиях участвуют природоохранные организации, специалисты в отрасли экологии, научные работники, исследователи, защитники окружающей среды, сотрудники государственных органов, благотворительные фонды, общественные структуры. К празднованию присоединяются студенты, преподаватели профильных специальностей вузов.

Всемирный день перелётных птиц отмечается ежегодно во вторую субботу мая. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Берёзосок

Дата в 2024 году: 11 мая, суббота.

Народный праздник.

Берёзосок отмечается 11 мая (по старому стилю — 28 апреля). Этот народный праздник посвящается чудесному дару природы — соку берёзы. В этот день он считается наделённым магической силой, способной к восстановлению и исцелению человеческого организма.

Наши предки верили, что 11 мая берёзовый сок становится целебным. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В день Берёзосока традиционно готовят настойки на основе целебных трав и берёзового сока для лечения различных недугов. Чем выше на стволе взят берёзовый сок — тем он больше ценится. Раньше знахарям помогали мальчишки, которым в радость было взбираться на деревья, делая полезное дело.

Чтобы восстановить здоровье после зимы, больные и ослабленные люди стараются проводить больше времени на свежем воздухе, особенно в день, когда дует тёплый весенний ветер, который по поверьям обладает исцеляющей силой. Существует и обряд "ловли полуденного ветра", когда для улучшения самочувствия используют специально подготовленную ладанку, которую носят на шее после того, как "поймают ветер". А если погода позволяет, больному советуют искупаться в дождевой воде для усиления эффекта.

Приметы на 11 мая:

Если солнце на востоке встает ясное, то лето будет погожим.

Если ночь звездная и теплая, значит, по осени будет богатый урожай.

Весь день дует южный ветер – будет много урожая и гроз летом.

Днем тепло и солнечно, а ночью в небе звезды светят ярко – год будет урожайным.

На Березосок нельзя:

остригать грудничкам и маленьким детям волосы и ногти;

прокалывать уши – это повредит слуху;

белить, иначе уйдут здоровье и удача.

Именины 11 мая отмечают:

Максим

Кирилл

Виталий

Анна

Авторы Андрей Соколов