"Банальный безбожник": Зеленского уличили в сатанизме после слов о Боге с украинским шевроном
Эксперт Тюренков: Слова Зеленского о Боге граничат с сатанизмом
Странное заявление о Боге с "украинским шевроном" в пасхальном обращении Владимира Зеленского граничит с сатанизмом. Так считает руководитель идеологического отдела редакции "Царьграда" Михаил Тюренков.
"Зеленский в очередной раз продемонстрировал то, что он банальный циничный безбожник на грани или даже за гранью сатанизма", — подчеркнул эксперт.
Тюренков объяснил, что ни христианин, ни иудей не стали бы так панибратски, уничижительно рассуждать о Господе. Кроме того, в словах Зеленского можно увидеть реверанс в сторону "неоязыческого и даже сатанинского обожествления Украины".
Напомним, во время пасхального поздравления Владимир Зеленский заявил, что Бог является давним фанатом Украины и даже "носит на своём плече шеврон с украинским флагом". Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова списала эти слова Зеленского на "передоз".
Сайт президента Украины