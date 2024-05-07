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7 мая, 14:02

"Банальный безбожник": Зеленского уличили в сатанизме после слов о Боге с украинским шевроном

Эксперт Тюренков: Слова Зеленского о Боге граничат с сатанизмом

Странное заявление о Боге с "украинским шевроном" в пасхальном обращении Владимира Зеленского граничит с сатанизмом. Так считает руководитель идеологического отдела редакции "Царьграда" Михаил Тюренков.

"Зеленский в очередной раз продемонстрировал то, что он банальный циничный безбожник на грани или даже за гранью сатанизма", — подчеркнул эксперт.

Тюренков объяснил, что ни христианин, ни иудей не стали бы так панибратски, уничижительно рассуждать о Господе. Кроме того, в словах Зеленского можно увидеть реверанс в сторону "неоязыческого и даже сатанинского обожествления Украины".

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Напомним, во время пасхального поздравления Владимир Зеленский заявил, что Бог является давним фанатом Украины и даже "носит на своём плече шеврон с украинским флагом". Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова списала эти слова Зеленского на "передоз".

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Сайт президента Украины

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