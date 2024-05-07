"Банальный безбожник": Зеленского уличили в сатанизме после слов о Боге с украинским шевроном

Странное заявление о Боге с "украинским шевроном" в пасхальном обращении Владимира Зеленского граничит с сатанизмом. Так считает руководитель идеологического отдела редакции "Царьграда" Михаил Тюренков.

"Зеленский в очередной раз продемонстрировал то, что он банальный циничный безбожник на грани или даже за гранью сатанизма", — подчеркнул эксперт.

Тюренков объяснил, что ни христианин, ни иудей не стали бы так панибратски, уничижительно рассуждать о Господе. Кроме того, в словах Зеленского можно увидеть реверанс в сторону "неоязыческого и даже сатанинского обожествления Украины".