"Объявил себя врагом православия": Политолог осадил Зеленского после кощунственного заявления о Боге

Владимир Зеленский заявил, что "у Бога на плече — шеврон с украинским флагом". Именно это прозвучало в поздравлении, которое он опубликовал в своём телеграм-канале в честь Пасхи. Прокомментировал удивительное заявление политика, "где он смешал кислое с пресным и перепутал всё, что только можно", генеральный директор "Института политических исследований" Сергей Марков. По его словам, это уже выходит за рамки нормального — что очевидно.

"У Штатов есть план по религиозному расколу между народами Украины и России. Его суть — создание и обострение религиозной вражды между близкими людьми одной православной веры. Для такого извращенческого превращения и создана псевдорелигиозная организация — Православная церковь Украины, ПЦУ. Она создавалась с учётом опыта создания ИГИЛ*. С опытом формирования террористической организации на псевдорелигиозной основе", — пояснил политолог в интервью с kp.ru.

По его словам, Зеленского на полном основании можно считать врагом православия и христианства в целом. Он не просто перебирает, а давно привык к пропагандистским выпадам и не ощущает, что такое православие. Он — этнический еврей, формально принявший православие, который давно продал душу дьяволу и борется против христианства, указал эксперт. Сейчас трудно сказать, сам он придумал такую антирелигиозную чушь про "шеврон у бога" или подсказали ему "старшие товарищи", но в целом мог и сам, ведь это в его стиле, резюмировал эксперт.