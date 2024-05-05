Зеленского упрекнули в предательстве деда, героя ВОВ Мирошник: Зеленский предал память своего деда, героически воевавшего в ВОВ 5 мая, 14:06 Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ЕРА

Владимир Зеленский предал память своего деда, которому 5 мая исполнилось бы 100 лет. Семён Иванович Зеленский участвовал в Великой Отечественной войне и заслуженно получил два ордена Красной Звезды. Об этом написал в телеграм-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"100 лет геройскому деду предателя Зеленского. Отличный повод задуматься, какую пулю выпустили внукам в голову, чтобы они так предали память, подвиги и убеждения своих дедов! Что должно было произойти, чтобы внук продал наследникам врагов своего же предка, и страну, и народ, и славянское братство, выстоявшее тогда и разорванное сейчас?" — задался он вопросом.

Мирошник напомнил, что сначала Зеленский носил цветы на могилу своего деда, а потом спокойно зиговал в Канаде, приветствуя престарелого бандеровца на заседании в парламенте.

Ранее Владимир Зеленский сделал странное заявление во время своего пасхального поздравления. По его утверждению, Бог поддерживает ВСУ и носит на своём плече шеврон с украинским флагом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова списала на "передоз" слова Зеленского.

Авторы Татьяна Миссуми