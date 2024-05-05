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Зеленского упрекнули в предательстве деда, героя ВОВ

Мирошник: Зеленский предал память своего деда, героически воевавшего в ВОВ

5 мая, 14:06
Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ЕРА

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ЕРА

Владимир Зеленский предал память своего деда, которому 5 мая исполнилось бы 100 лет. Семён Иванович Зеленский участвовал в Великой Отечественной войне и заслуженно получил два ордена Красной Звезды. Об этом написал в телеграм-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"100 лет геройскому деду предателя Зеленского. Отличный повод задуматься, какую пулю выпустили внукам в голову, чтобы они так предали память, подвиги и убеждения своих дедов! Что должно было произойти, чтобы внук продал наследникам врагов своего же предка, и страну, и народ, и славянское братство, выстоявшее тогда и разорванное сейчас?" — задался он вопросом.

Мирошник напомнил, что сначала Зеленский носил цветы на могилу своего деда, а потом спокойно зиговал в Канаде, приветствуя престарелого бандеровца на заседании в парламенте.

Дед нового главкома ВСУ героически погиб, спасая сослуживцев от фашистов
Дед нового главкома ВСУ героически погиб, спасая сослуживцев от фашистов

Ранее Владимир Зеленский сделал странное заявление во время своего пасхального поздравления. По его утверждению, Бог поддерживает ВСУ и носит на своём плече шеврон с украинским флагом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова списала на "передоз" слова Зеленского.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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