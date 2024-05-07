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7 мая, 18:02

Во Франции раскрыли, как Си Цзиньпин унизил Макрона на публике

Филиппо: Си Цзиньпин унизил Макрона, уделяя больше внимания фон дер Ляйен

Си Цзиньпин пожимает руку фон дер Ляйен, пока Макрон стоит в стороне. Обложка © ТАСС / ABACA / Blondet Eliot

Си Цзиньпин пожимает руку фон дер Ляйен, пока Макрон стоит в стороне. Обложка © ТАСС / ABACA / Blondet Eliot

Лидер Китая Си Цзиньпин публично унизил президента Франции Эмманюэля Макрона во время встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Французский политик заметил, что глава КНР игнорировал Макрона, уделяя больше внимания собеседнице.

"Государственный визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян! Он продемонстрировал своё подчинённое положение, пригласив Урсулу фон дер Ляйен: председатель Китая определил настоящего босса и больше разговаривал с ней, в конечном итоге игнорируя Макрона", — написал Филиппо на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По словам лидера партии "Патриоты", "дух подчинения" вредит национальным интересам Франции, а членство в Евросоюзе ослабляет государство.

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На встрече с Макроном и фон дер Ляйен Си Цзиньпин, в частности, заявил, что Пекин, Париж и Брюссель должны совместными усилиями противодействовать эскалации боевых действий на Украине и создавать условия для мирных переговоров. По его словам, КНР поддержит проведение международной мирной конференции, если её одобрят Москва и Киев.

Никита Никонов
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