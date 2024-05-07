Во Франции раскрыли, как Си Цзиньпин унизил Макрона на публике

Лидер Китая Си Цзиньпин публично унизил президента Франции Эмманюэля Макрона во время встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Французский политик заметил, что глава КНР игнорировал Макрона, уделяя больше внимания собеседнице.

"Государственный визит Си Цзиньпина во Францию: Макрон унижен и высмеян! Он продемонстрировал своё подчинённое положение, пригласив Урсулу фон дер Ляйен: председатель Китая определил настоящего босса и больше разговаривал с ней, в конечном итоге игнорируя Макрона", — написал Филиппо на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).