Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России, пишут СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон пытался убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать давление на Россию касательно Украины. Однако его старания оказались безуспешны, пишет издание The New York Times (NYT).

В статье указано, что китайский лидер "рассерженно" отреагировал на критику Запада из-за сотрудничества с Москвой. Си Цзиньпин дополнил, что его не устраивает использование украинского кризиса для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны.

"Сердитое замечание, по-видимому, было адресовано главным образом Соединённым Штатам, которые считают, что Китай, помимо покупки огромных объёмов российских нефти и газа, продолжает помогать Москве", — сказано в материале.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает мирную конференцию по Украине, которую одобрят Москва и Киев. По его мнению, на такой конференции все стороны должны находиться в равных условиях.