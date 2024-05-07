Си Цзиньпина рассердили требования Запада по России, пишут СМИ
NYT: Критика Запада из-за связей Китая с Россией рассердила Си Цзиньпина
Си Цзиньпин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Президент Франции Эмманюэль Макрон пытался убедить председателя КНР Си Цзиньпина оказать давление на Россию касательно Украины. Однако его старания оказались безуспешны, пишет издание The New York Times (NYT).
В статье указано, что китайский лидер "рассерженно" отреагировал на критику Запада из-за сотрудничества с Москвой. Си Цзиньпин дополнил, что его не устраивает использование украинского кризиса для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны.
"Сердитое замечание, по-видимому, было адресовано главным образом Соединённым Штатам, которые считают, что Китай, помимо покупки огромных объёмов российских нефти и газа, продолжает помогать Москве", — сказано в материале.
Ранее Си Цзиньпин заявил, что Пекин поддерживает мирную конференцию по Украине, которую одобрят Москва и Киев. По его мнению, на такой конференции все стороны должны находиться в равных условиях.
Напомним, что глава Госдепа США Энтони Блинкен после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином пригрозил Пекину последствиями за поддержку России. Американский дипломат выразил обеспокоенность, что китайские компании якобы поставляют в РФ товары двойного назначения. По словам Блинкена, в таком случае поддержка Москвы Китаем угрожает не только Украине, но и Европе. В Кремле уже высказались об американских угрозах Китаю из-за сотрудничества с Россией.